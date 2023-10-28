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Bredda din spelhorisont
För oss är hastigheten viktig. Den här bildskärmen har en uppdateringsfrekvens på 240 Hz och en 16:9 Full HD-skärm så att du kan spela ditt spel i realtidshastighet och samtidigt få en skarp och detaljerad bild.
Evnia 3000
25 (visningsyta om 24,5 tum/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
När du spelar de mest intensiva och fängslande actionspelen ger den ultrasnabba uppdateringsfrekvensen på 240 Hz en mycket jämn spelupplevelse utan fördröjning. Den här Philips-skärmen ritar om skärmbilden upp till 240 gånger per sekund, vilket är betydligt snabbare än en standardskärm. Särskilt i snabba spel som FPS- och racingspel ger 240 Hz överlägsen rörelseåtergivning och visuell skärpa. Med en Philips-skärm på 240 Hz visas actionsekvenser i spel utan ryckningar eller spökbilder. Du får en djupare inlevelse och känner dig som en del av spelet.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt grafik för en bättre spelupplevelse. Snabb action och effektfulla övergångar återges smidigt. Det bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.
Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Fördelar
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Nackdelar
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidens värde är lika med SmartResponse
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.