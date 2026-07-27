Banbrytande uppdateringsfrekvens på 280 Hz för jämnast möjliga spelande

Philips Evnia-skärm på 280 Hz ger din spelupplevelse nya dimensioner. Låg input lag tillsammans med teknik för variabel uppdateringsfrekvens ger dig en mer engagerande spelupplevelse. Dessutom ger vår vidvinkelpanel med hög upplösning en realistisk spelupplevelse med oöverträffad färgprecision. Fokusera på det som är viktigt tack vare ett justerbart stativ som ger dig den komfort du förtjänar och en flimmerfri skärm som ger smidig visning, så att du kan fortsätta spela utan att behöva oroa dig för hälsan.