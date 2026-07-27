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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (visningsyta om 24,5 tum/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. AMD FreeSync™ Premium ger seriösa spelare en smidig spelupplevelse med topprestanda utan screen tearing. Det finns inga kompromisser – spela med hög uppdateringsfrekvens, kompensation vid låg bildhastighet och låg latens.
Philips Evnia-skärm på 280 Hz ger din spelupplevelse nya dimensioner. Låg input lag tillsammans med teknik för variabel uppdateringsfrekvens ger dig en mer engagerande spelupplevelse. Dessutom ger vår vidvinkelpanel med hög upplösning en realistisk spelupplevelse med oöverträffad färgprecision. Fokusera på det som är viktigt tack vare ett justerbart stativ som ger dig den komfort du förtjänar och en flimmerfri skärm som ger smidig visning, så att du kan fortsätta spela utan att behöva oroa dig för hälsan.
Fördröjning är den tid som passerar från att du utför en åtgärd på anslutna enheter tills att du ser resultatet på skärmen. Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan kommandon som utförs på enheter och skärmen, och det förbättrar även spelupplevelsen avsevärt när du spelar ryckningskänsliga videospel, vilket är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Recensioner
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för DP-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort
Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/
Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.