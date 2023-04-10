Banbrytande uppdateringsfrekvens på 280Hz för smidigast möjliga spelupplevelse

Philips Evnia-skärmen med 280 Hz tar din spelupplevelse till nya dimensioner. Den låga ingångsfördröjningen i kombination med teknik för variabel uppdateringsfrekvens ger dig en uppslukande fördel i spel. Dessutom ger vår högupplösta panel med bred betraktningsvinkel en realistisk spelupplevelse med oöverträffad färgåtergivning. Fokusera på det som är viktigt – det justerbara stativet ger dig den komfort du förtjänar och den flimmerfria tekniken gör skärmen behaglig att titta på, så att du kan fortsätta spela utan att oroa dig för hälsan.