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25M2N5200P/00
Din spelupplevelse tas till nästa nivå
En spelskärm som har det bästa av två världar. Med SmartContrast, tillsammans med kombinationen AMD FreeSync Premium-teknik och en uppdateringsfrekvens på 280 Hz, lovar den här produkten jämn gaming utan input lag, utan att kompromissa med bilden.
Evnia 5000
25 (visningsyta om 24,5 tum/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. AMD FreeSync™ Premium ger seriösa spelare en smidig spelupplevelse med topprestanda utan screen tearing. Det finns inga kompromisser – spela med hög uppdateringsfrekvens, kompensation vid låg bildhastighet och låg latens.
Philips Evnia-skärmen med 280 Hz tar din spelupplevelse till nya dimensioner. Den låga ingångsfördröjningen i kombination med teknik för variabel uppdateringsfrekvens ger dig en uppslukande fördel i spel. Dessutom ger vår högupplösta panel med bred betraktningsvinkel en realistisk spelupplevelse med oöverträffad färgåtergivning. Fokusera på det som är viktigt – det justerbara stativet ger dig den komfort du förtjänar och den flimmerfria tekniken gör skärmen behaglig att titta på, så att du kan fortsätta spela utan att oroa dig för hälsan.
Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Recensioner
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för DP-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort
Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/
Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.