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271E1CA/00
Otroligt uppslukande
Den välvda E-line-bildskärmen på 27 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Upplev skarp Full HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.
E-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.
Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
4.3
av 5
3
Recensioner
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Fördelar
+++
Nackdelar
---
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum för användning 2020-10-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum för användning 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Verifierad köpare
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Nackdelar
Lautsprecher defekt???
Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum för användning 2022-05-25
Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum för användning 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Verifierad köpare
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Fördelar
Qualité d'image et prix
Nackdelar
Pied trop court et une seule prise HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Datum för användning 2020-12-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Datum för användning 2020-12-06
Radie på skärmens svängning i mm
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
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