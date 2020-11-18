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Välvd LCD-skärm med Full HD

271E1CA/00

4.3

| (3) Recensioner

Otroligt uppslukande

Den välvda E-line-bildskärmen på 27 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Upplev skarp Full HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.

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Otroligt uppslukande

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Fördelar

+++

Nackdelar

---

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum för användning 2020-10-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum för användning 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Nackdelar

Lautsprecher defekt???

Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum för användning 2022-05-25

Den här recensionen skrevs för 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum för användning 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Verifierad köpare

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Fördelar

Qualité d'image et prix

Nackdelar

Pied trop court et une seule prise HDMI

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Datum för användning 2020-12-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Datum för användning 2020-12-06

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.