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  • Otroligt uppslukande
  • Otroligt uppslukande

Välvd LCD-skärm med Full HD

271E1SCA/00

4.1

| (22) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Otroligt uppslukande

Den välvda E-line-bildskärmen på 27 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Upplev skarp Full HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.

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Otroligt uppslukande

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

22

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

15/03/2024

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Ja Grafik 4k super und funktioniert einwandfrei

Sehr gut und sehr Performance ist auch sehr gut wie man es brauchen kann danke vielmals für das tolle Produkt.

Fördelar

Schnell und einfach

Nackdelar

Keine alles läuft gut.

Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2023-02-15

Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2023-02-15

22/02/2024

France

France

Verifierad köpare

Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA

J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article

Fördelar

la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré

Nackdelar

a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2024-01-22

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2024-01-22

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.