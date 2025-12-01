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Otroligt uppslukande
Den välvda E-line-bildskärmen på 27 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Upplev skarp Full HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.
E-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
4.1
av 5
22
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Verifierad köpare
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Rafi0111
15/03/2024
Suisse
Verifierad köpare
Ja Grafik 4k super und funktioniert einwandfrei
Sehr gut und sehr Performance ist auch sehr gut wie man es brauchen kann danke vielmals für das tolle Produkt.
Fördelar
Schnell und einfach
Nackdelar
Keine alles läuft gut.
Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2023-02-15
Den här recensionen skrevs för 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2023-02-15
Nico.46
22/02/2024
France
Verifierad köpare
Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA
J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article
Fördelar
la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré
Nackdelar
a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Radie på skärmens svängning i mm
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.