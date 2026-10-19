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LCD-skärm

271E1SD/00

Helt enkelt enastående

E-line-bildskärmen på 27 tum med otrolig grafik och elegant design ger din arbetsplats ett stilrent lyft. Upplev skarp Full HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.

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Helt enkelt enastående

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

MPRT (motion picture response time) är ett mer intuitivt sätt att beskriva svarstid och hänvisar till hur lång tid det tar från att se suddigt brus till rena och skarpa bilder. Philips spelskärm med 1 ms MPRT tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt bild för att förbättra spelupplevelsen. Bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.

  3. NTSC-område baserat på CIE1976

  4. sRGB-område baserat på CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  6. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.