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Otroligt uppslukande
Den välvda E-line-bildskärmen på 27 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Upplev skarp Full HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.
E-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
4.5
av 5
61
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Fördelar
Great price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Radie på skärmens svängning i mm
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
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Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.