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Levande, skarpa bilder från kant till kant
En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.
V-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
4.0
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Fördelar
Very good price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2018-12-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2018-12-16
Legolas_006
19/10/2021
España
Verifierad köpare
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Fördelar
Buena resolución por buen precio
Nackdelar
Una sola entrada HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Datum för användning 2021-04-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Datum för användning 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse