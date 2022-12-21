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Helt enkelt enastående
E line-bildskärmen på 27 tum med otrolig grafik och elegant design ger din arbetsplats ett stilrent lyft. Upplev kristallklar Quad HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.
E-line
27-tums (68,6 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440. De har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd, vilket ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.
Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfräschning och ultrasnabb svarstid.
4.1
av 5
28
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
mugman
21/12/2022
United Kingdom
Excellent Monitor!
Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming
Fördelar
sharp, non exhausting, vivid colors
Nackdelar
fixed stand with no height adjustment
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD monitor
Datum för användning 2022-11-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD monitor
Datum för användning 2022-11-21
Jolaes76
02/05/2020
United Kingdom
A very impressive, cheap 1440p monitor
Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).
Fördelar
Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility
Nackdelar
Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 245E1S LCD monitor
Datum för användning 2019-04-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 245E1S LCD monitor
Datum för användning 2019-04-02
dralle
25/04/2025
Österreich
Verifierad köpare
Absolute Empfehlung!!!
Satte Farben; Monitor für mac mini im Einsatz; leider ein Monitor ohne eingebaute Lautsprecher...
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD-Monitor
Datum för användning 2025-03-25
Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD-Monitor
Datum för användning 2025-03-25
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.