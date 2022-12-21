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LCD-skärm

275E1S/00

4.1

| (28) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Helt enkelt enastående

E line-bildskärmen på 27 tum med otrolig grafik och elegant design ger din arbetsplats ett stilrent lyft. Upplev kristallklar Quad HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.

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Helt enkelt enastående

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440. De har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd, vilket ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik

Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik

Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfräschning och ultrasnabb svarstid.

Tekniska specifikationer

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4.1

av 5

28

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor!

Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming

Fördelar

sharp, non exhausting, vivid colors

Nackdelar

fixed stand with no height adjustment

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD monitor

Datum för användning 2022-11-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD monitor

Datum för användning 2022-11-21

02/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

A very impressive, cheap 1440p monitor

Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).

Fördelar

Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility

Nackdelar

Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 245E1S LCD monitor

Datum för användning 2019-04-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 245E1S LCD monitor

Datum för användning 2019-04-02

25/04/2025

Österreich

Österreich

Verifierad köpare

Absolute Empfehlung!!!

Satte Farben; Monitor für mac mini im Einsatz; leider ein Monitor ohne eingebaute Lautsprecher...

Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD-Monitor

Datum för användning 2025-03-25

Den här recensionen skrevs för 275E1S LCD-Monitor

Datum för användning 2025-03-25

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.