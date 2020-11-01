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MonitorLCD-skärm med USB-C-dockning

276B1/00

3.8
| (106) Recensioner

1 utmärkelse

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Den här Philips-skärmen ger 90 W strömförsörjning och en enkel laptopdockningslösning. Visa QHD-bilder, ladda en laptop och Ethernet – allt samtidigt med en enda USB-C-kabel. Ögonkomfort med TUV-certifikat för att minska ögontrötthet.
Visa alla fördelar

med USB-C-dockning

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  • B-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

USB-C gör det möjligt att ladda bärbara dator direkt från en skärm

USB-C gör det möjligt att ladda bärbara dator direkt från en skärm

Den här Philips-skärmen har en inbyggd USB-C-dockningsstation med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla* bärbara dator direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda sladd. Gör det enkelt genom att ansluta all kringutrustning som tangentbord, mus och din RJ-45 Ethernet-kabel till monitorns dockningsstationen. Du kan titta på högupplöst video och överföra data med mycket hög hastighet samtidigt som du startar och laddar din bärbara dator.

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440 eller 2 560 x 1 080. De här nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd som USB-C, DisplayPort och HDMI. Det ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

TUV Eye Comfort-certifierad för minskad ögontrötthet

TUV Eye Comfort-certifierad för minskad ögontrötthet

Philips-skärmen uppfyller TUV Rheinland Eye Comfort-standarden för att förhindra ögontrötthet som orsakas av långvarig datoranvändning. TUV Eye Comfort-certifiering säkerställer följande för Philips-skärmar: flimmerfria, Low Blue-läge, inga störande reflektioner, bred visningsvinkel och mindre bildkvalitetsreducering från olika vinklar och ergonomisk stativdesign för en perfekt tittarupplevelse. Håll ögonen friska och öka produktiviteten.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-7185186

Recensioner

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3.8

av 5

106

Recensioner

01/11/2020

Sverige

Sverige

Fantastic utility and value for money

Awesome field of view. Resolution and sharpness is fine, this screen is huge! USB-C hub works great using either a stationary computer or a laptop.

Fördelar

Super-wide. Hub works great.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

28/06/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Denna produkt är extrem i sen enkelhet

Fidilio B1 ett kraftpaket som leverera 5:1 ljud i extremt stort format. Med tanke på hur liten huvudenheten och försvinnande den är på bänken, så uppfyller den rymden som jag kräver av systemet. Lite svårt att hitta ljudet så att läppsynkningen mot bilden stämmer, men efter ett tag så ordnade sig det med.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för B1 Nano-biohögtalare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för B1 Nano-biohögtalare

24/06/2021

Norge

Norge

Finnes ingen konkurranse på markedet. Best!

Denne skjermen lovet meg å bare ende opp med å stikke 1 USB-C kabel fra laptopen og det var it. Og med en knapp kan man bytte over til stasjonær på samme pulten. Til og med ha de i hvert sitt vindu. Det stemte 100%. Den lader til og med min HP ZenBook over samme USB-C uten noe sutring om for lite strøm. Vanvittig framerate så helt magisk til spill. Spesielt bilspill og scifi-spill nyter bra av bred horisont. Har oppgradert til storebroren 499P, og selv om den er enda bredere så var det plutselig en del spill som ikke var kompatible i fullskjerm mer (Asphalt-9!)

Fördelar

Alt-i-ett løsning som også yter vanvittig bra i spill med høy framerate

Nackdelar

Noen få ganger henger KVM-auto funksjonen seg så man må slå den av og på

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Den högsta upplösningen fungerar för antingen USB-C, DP- eller HDMI-ingång.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. NTSC-område baserat på CIE1976

  4. sRGB-område baserat på CIE1931

  5. För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge

  6. När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.

  7. För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.

  8. Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.

  9. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  10. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.