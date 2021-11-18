Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Enastående färg och modernt utseende
Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.
E-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
4.2
av 5
59
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-10-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-01-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-01-24
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.