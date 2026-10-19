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Utgått

LCD-skärm med Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

Enastående färg och modernt utseende

Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.

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Enastående färg och modernt utseende

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Smal bildskärm utan ramar

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

LowBlue-läge för en produktivitet som är skonsam för ögonen

Studier har visat att precis som ultravioletta strålar kan skada ögonen kan kortvågigt blått ljus från LED-skärmar orsaka skada på ögonen och påverka synen med tiden. Philips LowBlue-läge har utvecklats för välbefinnandet och inställningen använder smart programvaruteknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. NTSC-område baserat på CIE1976

  4. sRGB-område baserat på CIE1931

  5. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.