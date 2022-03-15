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4K Ultra HD LED-skärm

278E1A/00

4.5

| (61) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Helt enkelt enastående

E Line-skärmen på 27 tum har otrolig grafik och elegant design och ger din arbetsplats ett stilrent lyft. Mycket tydlig 4K UHD med bred betraktningsvinkel ger samma skärpa och verklighetstrogna grafik från alla främre vinklar.

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Helt enkelt enastående

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

61

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Datum för användning 2020-03-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Datum för användning 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Fördelar

Great price

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2025-02-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display

Datum för användning 2025-09-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display

Datum för användning 2025-09-23

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Ansvarsfriskrivningar

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE1931

  6. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.