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Helt enkelt enastående
E Line-skärmen på 27 tum har otrolig grafik och elegant design och ger din arbetsplats ett stilrent lyft. Mycket tydlig 4K UHD med bred betraktningsvinkel ger samma skärpa och verklighetstrogna grafik från alla främre vinklar.
E-line
27-tums (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.5
av 5
61
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Datum för användning 2020-03-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Datum för användning 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Fördelar
Great price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2025-02-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display
Datum för användning 2025-09-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display
Datum för användning 2025-09-23
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.