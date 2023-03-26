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279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
27-tums (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Släpp loss ditt konsolspelande. Vi har slagit oss ihop med Xbox-teamet för att utveckla den här Designed for Xbox-skärmen som har bekräftats leverera optimala visuella prestanda för Xbox Series X så fort du ansluter den.
Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. Den här skärmen är certifierad med AMD FreeSync™ Premium Pro, vilket ger dig en variabel uppdateringsfrekvens (VRR) och den verkliga HDR-spelupplevelsen. Det innebär en kombination av jämnt spel med topprestanda och exceptionell grafik med högt dynamiskt omfång samtidigt som du får låg latens.
Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner
Utmärkelser
3.1
av 5
9
Recensioner
thesnable
26/03/2023
Deutschland
Verifierad köpare
Top Monitor
Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
16/04/2022
Italia
Verifierad köpare
4k 144kz nessun pensiero
Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz
Fördelar
Hai tutto
Nackdelar
gestione led non controllabile da software terzi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Kebc
05/08/2023
Danmark
Verifierad köpare
Fantastisk skærm
Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.
Fördelar
Rigtig god Gaming oplevelse
Nackdelar
der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976
NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort
Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/
Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.