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  • Energy Label Europe G
    Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
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  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Energy Label Europe G
    Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
  • Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande

Evnia Gaming Monitor4K HDR-skärm med Ambiglow

279M1RV/00

3.1
| (9) Recensioner

1 utmärkelse

Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande
Designed for Xbox-skärmen ger äkta spelentusiaster en ny spelera. Njut av fantastisk grafik och precis färgåtergivning med UltraClear 4K Nano IPS-skärm. DisplayHDR 600 ger dig livfull bildkvalitet.
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Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27-tums (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox för optimal spelupplevelse

Designed for Xbox för optimal spelupplevelse

Släpp loss ditt konsolspelande. Vi har slagit oss ihop med Xbox-teamet för att utveckla den här Designed for Xbox-skärmen som har bekräftats leverera optimala visuella prestanda för Xbox Series X så fort du ansluter den.

AMD FreeSync™ Premium Pro; jämnt HDR-spelande med låg latens

AMD FreeSync™ Premium Pro; jämnt HDR-spelande med låg latens

Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. Den här skärmen är certifierad med AMD FreeSync™ Premium Pro, vilket ger dig en variabel uppdateringsfrekvens (VRR) och den verkliga HDR-spelupplevelsen. Det innebär en kombination av jämnt spel med topprestanda och exceptionell grafik med högt dynamiskt omfång samtidigt som du får låg latens.

144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-1679621

Recensioner

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3.1

av 5

9

Recensioner

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

16/04/2022

Italia

Italia

Verifierad köpare

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Fördelar

Hai tutto

Nackdelar

gestione led non controllabile da software terzi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

05/08/2023

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Fantastisk skærm

Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.

Fördelar

Rigtig god Gaming oplevelse

Nackdelar

der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976

  6. NTSC-område baserat på CIE1976

  7. sRGB-område baserat på CIE1931

  8. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort

  10. Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/

  11. Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  13. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.