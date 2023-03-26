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Gaming Monitor4K HDR-skärm med Ambiglow

279M1RV/00

3.1

| (9) Recensioner

1 utmärkelse

Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande

Designed for Xbox-skärmen ger äkta spelentusiaster en ny spelera. Njut av fantastisk grafik och precis färgåtergivning med UltraClear 4K Nano IPS-skärm. DisplayHDR 600 ger dig livfull bildkvalitet.

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Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27-tums (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox för optimal spelupplevelse

Designed for Xbox för optimal spelupplevelse

Släpp loss ditt konsolspelande. Vi har slagit oss ihop med Xbox-teamet för att utveckla den här Designed for Xbox-skärmen som har bekräftats leverera optimala visuella prestanda för Xbox Series X så fort du ansluter den.

AMD FreeSync™ Premium Pro; följsamt HDR-spelande med låg latens

AMD FreeSync™ Premium Pro; följsamt HDR-spelande med låg latens

Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. Den här skärmen är certifierad med AMD FreeSync™ Premium Pro, vilket ger dig en variabel uppdateringsfrekvens (VRR) och den verkliga HDR-spelupplevelsen. Det innebär en kombination av jämnt spel med topprestanda och exceptionell grafik med högt dynamiskt omfång samtidigt som du får låg latens.

144Hz uppdateringsfrekvens för ultrasmidiga, briljanta bilder

144Hz uppdateringsfrekvens för ultrasmidiga, briljanta bilder

Du spelar intensiva tävlingsspel. Du kräver en skärm med fördröjningsfria, ultrasmidiga bilder. Den här Philips-skärmen ritar om skärmbilden upp till 144 gånger per sekund, vilket är hela 2.4x snabbare än en standardskärm. En lägre bildfrekvens kan få fiender att se ut att hoppa från plats till plats på skärmen, vilket gör dem svåra att träffa. Med en bildfrekvens på 144Hz får du de viktiga bilder som annars saknas på skärmen, så att fiendernas rörelser visas ultrasmidigt och du enkelt kan sikta på dem. Med ultralåg ingångsfördröjning och utan screen tearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på TPV_AWARD-1679621

Recensioner

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3.1

av 5

9

Recensioner

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum för användning 2022-02-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum för användning 2022-02-26

16/04/2022

Italia

Italia

Verifierad köpare

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Fördelar

Hai tutto

Nackdelar

gestione led non controllabile da software terzi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Datum för användning 2021-03-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Datum för användning 2021-03-16

05/08/2023

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Fantastisk skærm

Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.

Fördelar

Rigtig god Gaming oplevelse

Nackdelar

der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Datum för användning 2023-04-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Datum för användning 2023-04-05

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976

  6. NTSC-område baserat på CIE1976

  7. sRGB-område baserat på CIE1931

  8. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort

  10. Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIAs webbplats: https://www.nvidia.com/

  11. Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  13. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.