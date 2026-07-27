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27B1N3800/00
3000-serien
27-tums (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
10-bitars-skärmen har ett fylligt färgdjup med 1,074 miljarder färger och 12-bitars intern färgbehandling så att du kan återskapa jämna, naturliga färger utan övergångar och färgränder.
De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.
Recensioner
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976
Vid en maximal upplösning på 3 840 x 2 160 kan 10 bitars färgdjup endast uppnås vid 60 Hz med en DisplayPort-anslutning. Mer information finns i användarhandboken.
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.
De kablar som medföljer produkten kan variera vad gäller typ, antal och specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav.