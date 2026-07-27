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Business monitor4K UHD-skärm

27B1N3800/00

En enklare daglig rutin
Den här bildskärmen på 27 tum ger vackra bilder i 4K-upplösning och har ett färgomfång på 1,074 miljarder färger. Dessutom gör DisplayPort-anslutningsmöjligheterna och IPS-panelen den till ett fantastiskt mångsidigt alternativ för din arbetsplats.
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  • 3000-serien

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS-teknik som ger fullständiga färger och breda visningsvinklar

IPS-teknik som ger fullständiga färger och breda visningsvinklar

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

1,074 miljarder färger för jämnt graderade färger och detaljrikedom

1,074 miljarder färger för jämnt graderade färger och detaljrikedom

10-bitars-skärmen har ett fylligt färgdjup med 1,074 miljarder färger och 12-bitars intern färgbehandling så att du kan återskapa jämna, naturliga färger utan övergångar och färgränder.

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976

  4. Vid en maximal upplösning på 3 840 x 2 160 kan 10 bitars färgdjup endast uppnås vid 60 Hz med en DisplayPort-anslutning. Mer information finns i användarhandboken.

  5. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  6. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.

  7. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.

  8. De kablar som medföljer produkten kan variera vad gäller typ, antal och specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav.