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27B1U7903/00
Helt enkelt fantastisk
Philips Thunderbolt™ 4-skärmen levererar en säker, tillförlitlig dockningslösning med en kabel. Mini LED-bakupplyst och DisplayHDR™ 1400-certifierad skärm genererar enastående bildprestanda och färgprecision för färgkritiska användare.
Brilliance 7000
27-tums (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Den här dockningsskärmen från Philips har en Thunderbolt™ 4-anslutning. Jämfört med vanliga USB-C-skärmar ger Thunderbolt™ 4-tekniken blixtsnabba dataöverföringshastigheter på 40Gbps, stöd för högupplöst video, multiströmstransport för seriekoppling, upp till 90W strömförsörjning till externa enheter och en stabil Ethernet-anslutning på 1Gbit/s.
Med seriekoppling kan du driva flera skärmar och enheter via en enda Thunderbolt-port på din bärbara dator. Anslut Thunderbolt-porten på den bärbara datorn till den här skärmen. Från den andra Thunderbolt-porten på skärmen kan du sedan ansluta en andra 4K-skärm.
De här Philips-skärmarna använder högpresterande paneler för att leverera UltraClear-bilder med 4K UHD-upplösning (3840 x 2160). Oavsett om du är en krävande yrkesanvändare som behöver extremt detaljrika bilder för CAD-lösningar, använder program för 3D-grafik eller är en finansexpert som arbetar med enorma kalkylblad, ger Philips-skärmar liv åt dina bilder och din grafik.
Utmärkelser
2.8
av 5
6
Recensioner
Solero32
13/03/2026
Suisse
Absolut zufrieden
Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.
Fördelar
Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität
Nackdelar
bis jetzt alles tip top
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum för användning 2025-11-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum för användning 2025-11-13
Besgin
26/03/2024
Suisse
Gute Alternative zu Apple
Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.
Fördelar
Bildqualität und Thunderbolt
Nackdelar
Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.
Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum för användning 2023-09-26
Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum för användning 2023-09-26
lifespixels
14/06/2024
España
Verifierad köpare
Muy buena calidad de imagen
El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.
Fördelar
Calidad de imagen
Nackdelar
Altavoces
Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum för användning 2023-05-14
Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum för användning 2023-05-14
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidens värde är lika med SmartResponse
DCI-P3-täckning baserat på CIE1976
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976
Rec 709-täckning baserad på CIE1976
Rec 2020-täckning baserad på CIE1976
För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge
När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.
För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.
Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.
Under SDR (Standard Dynamic Range) kan temperaturområdet i drift uppnå 40 °C.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.