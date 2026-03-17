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  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Monitor LCD-skärm med Full HD
    Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil
  • Arbeta med stil

MonitorLCD-skärm med Full HD

27E1N1100A/01

4.1
| (36) Recensioner
Arbeta med stil
Upplev produktivitet i full HD. Den här bildskärmen är utrustad med allt du behöver för att få en behaglig arbetsplats, som LowBlue-läge för att skydda ögonen, IPS LED-vidvinkelteknik för högkvalitativa bilder och 1 ms MPRT för skarp grafik.
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Arbeta med stil

  • 1000-serien

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

120 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 120 gånger i sekunden, vilket är snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 120 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

36

Recensioner

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fördelar

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Nackdelar

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område och Adobe RGB-område baserat på CIE1976

  2. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  5. MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  6. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.