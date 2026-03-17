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MonitorFull HD LCD-skärm

27E1N1100A/01

4.1

| (40) Recensioner

Arbeta med stil

Upplev produktivitet i Full HD. Den här bildskärmen är utrustad med viktiga funktioner för arbetsplatsen, såsom LowBlue-läge för att skydda ögonen, IPS LED-teknik med bred betraktningsvinkel för högkvalitativa bilder och 1ms MPRT för skarp bildåtergivning.

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Arbeta med stil

  • 1000-serien

  • 27" (68.6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-teknik med bred betraktningsvinkel för bild- och färgprecision

IPS LED-teknik med bred betraktningsvinkel för bild- och färgprecision

IPS-skärmar använder en avancerad teknik som ger extra breda betraktningsvinklar på 178/178 grader, vilket gör det möjligt att se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-skärmar anmärkningsvärt skarpa bilder med levande färger, vilket gör dem idealiska inte bara för foton, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och jämn ljusstyrka hela tiden.

16:9 Full HD-skärm för skarpa och detaljrika bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa och detaljrika bilder

Bildkvaliteten är viktig. Vanliga skärmar ger bra kvalitet, men du förväntar dig mer. Den här skärmen har en förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080. Med skarpa detaljer i Full HD i kombination med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger får du en verklighetstrogen bild.

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Ett par stereohögtalare av hög kvalitet som är inbyggda i en bildskärm. De kan vara synliga och framåtriktade eller dolda och riktade nedåt, uppåt, bakåt osv., beroende på modell och design.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

40

Recensioner

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Datum för användning 2025-02-17

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Datum för användning 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fördelar

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Nackdelar

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Datum för användning 2026-02-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Datum för användning 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Datum för användning 2026-01-05

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Datum för användning 2026-01-05

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Ansvarsfriskrivningar

  1. DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-yta baserad på CIE1931 samt NTSC-yta och Adobe RGB-yta baserade på CIE1976

  2. För bästa möjliga utgående prestanda ska du alltid se till att grafikkortet kan uppnå den maximala upplösningen och uppdateringsfrekvensen för den här Philips-skärmen.

  3. Svarstidsvärde motsvarande SmartResponse

  4. MPRT justerar ljusstyrkan för att minska oskärpa, så ljusstyrkan kan inte justeras när MPRT är aktiverat. För att minska rörelseoskärpa blinkar LED-bakgrundsbelysningen synkroniserat med skärmens uppdatering, vilket kan orsaka en märkbar förändring av ljusstyrkan.

  5. MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du stänger av det när du inte använder spelfunktionen.

  6. Produkterna och tillbehören som anges i den här broschyren kan variera beroende på land och region.

  7. Bildskärmen kan se annorlunda ut än på produktbilderna.