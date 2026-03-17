Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
27E1N1100A/01
Arbeta med stil
Upplev produktivitet i Full HD. Den här bildskärmen är utrustad med viktiga funktioner för arbetsplatsen, såsom LowBlue-läge för att skydda ögonen, IPS LED-teknik med bred betraktningsvinkel för högkvalitativa bilder och 1ms MPRT för skarp bildåtergivning.
1000-serien
27" (68.6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skärmar använder en avancerad teknik som ger extra breda betraktningsvinklar på 178/178 grader, vilket gör det möjligt att se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-skärmar anmärkningsvärt skarpa bilder med levande färger, vilket gör dem idealiska inte bara för foton, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och jämn ljusstyrka hela tiden.
Bildkvaliteten är viktig. Vanliga skärmar ger bra kvalitet, men du förväntar dig mer. Den här skärmen har en förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080. Med skarpa detaljer i Full HD i kombination med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger får du en verklighetstrogen bild.
Ett par stereohögtalare av hög kvalitet som är inbyggda i en bildskärm. De kan vara synliga och framåtriktade eller dolda och riktade nedåt, uppåt, bakåt osv., beroende på modell och design.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
4.1
av 5
40
Recensioner
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2025-02-17
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fördelar
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Nackdelar
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-02-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-02-09
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-01-05
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum för användning 2026-01-05
DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-yta baserad på CIE1931 samt NTSC-yta och Adobe RGB-yta baserade på CIE1976
För bästa möjliga utgående prestanda ska du alltid se till att grafikkortet kan uppnå den maximala upplösningen och uppdateringsfrekvensen för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde motsvarande SmartResponse
MPRT justerar ljusstyrkan för att minska oskärpa, så ljusstyrkan kan inte justeras när MPRT är aktiverat. För att minska rörelseoskärpa blinkar LED-bakgrundsbelysningen synkroniserat med skärmens uppdatering, vilket kan orsaka en märkbar förändring av ljusstyrkan.
MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du stänger av det när du inte använder spelfunktionen.
Produkterna och tillbehören som anges i den här broschyren kan variera beroende på land och region.
Bildskärmen kan se annorlunda ut än på produktbilderna.