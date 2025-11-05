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1000-serien
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 100 gånger per sekund, vilket gör den mycket snabbare än en standardskärm. Med en bildfrekvens på 100 Hz kan gamers hitta de viktiga bilderna på skärmen som visar fienderörelser i en extremt jämn rörelse så att de är lätta att träffa.
MPRT (motion picture response time) är ett mer intuitivt sätt att beskriva svarstid och hänvisar till hur lång tid det tar från att se suddigt brus till rena och skarpa bilder. Philips spelskärm med 1 ms MPRT tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt bild för att förbättra spelupplevelsen. Bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.
Den här Philips-skärmen har en USB typ-C-anslutning med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla enhet direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda anslutning. Du kan titta på högupplöst video och överföra data med mycket hög hastighet samtidigt som du startar och laddar din kompatibla enhet.
4.3
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
1pourAvis
05/11/2025
France
produit a 100% de mes attentes
j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif
Den här recensionen skrevs för Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Den här recensionen skrevs för Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Feature
13/12/2025
Nederland
Verifierad köpare
Functioneel en compleet !
Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!
Fördelar
Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Rafa2904
28/05/2024
España
Verifierad köpare
Buen monitor con USB-C
La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC
Fördelar
Conectividad
Nackdelar
No regulable en altura
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.
För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.