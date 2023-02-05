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MonitorUSB-C-skärm

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Recensioner

Förenkla dina anslutningar med USB-C

Den här flerfunktionella Philips USB-C-skärmen ger en trasselfri installation. Med en enda kabel kan du visa jämn och högupplöst video, överföra data och ladda din laptop. En verklig hubb för yrkesutövare som ofta är på språng.

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Förenkla dina anslutningar med USB-C

  • 3000-serien

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Anslut din bärbara dator med en USB-C-kabel

Anslut din bärbara dator med en USB-C-kabel

Den här Philips-skärmen har en USB typ-C-anslutning med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla enhet direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda anslutning. Du kan titta på högupplöst video och överföra data med mycket hög hastighet samtidigt som du startar och laddar din kompatibla enhet.

Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik

Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik

Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfräschning och ultrasnabb svarstid.

1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

MPRT (motion picture response time) är ett mer intuitivt sätt att beskriva svarstid och hänvisar till hur lång tid det tar från att se suddigt brus till rena och skarpa bilder. Philips spelskärm med 1 ms MPRT tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt bild för att förbättra spelupplevelsen. Bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

3

Recensioner

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Fördelar

Duidelijk en helder beeld

Nackdelar

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum för användning 2023-01-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum för användning 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum för användning 2022-12-28

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum för användning 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Nackdelar

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Den här recensionen skrevs för Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Datum för användning 2022-11-13

Den här recensionen skrevs för Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Datum för användning 2022-11-13

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.

  3. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  6. MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  7. NTSC-område baserat på CIE1976

  8. sRGB-område baserat på CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  10. För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.

  11. För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge

  12. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.