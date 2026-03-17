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  • Byggd för precision
  • Byggd för precision
  • Byggd för precision
  • Byggd för precision
  • Energy Label Europe C
    Byggd för precision
  • Byggd för precision
  • Byggd för precision
  • Byggd för precision
  • Byggd för precision

MonitorQuad HD-skärm

27E2N2500/00

4.1
| (36) Recensioner
Byggd för precision
Den här bildskärmen är fullspäckad med funktioner som gör att du kan arbeta med absolut precision. Tack vare Quad HD-upplösning tillsammans med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och 1 ms MPRT visar den här bildskärmen detaljerade bilder med största möjliga definition.
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Byggd för precision

  • 2000-serien

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 2 560 x 1 440 (Quad HD)

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440. De har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd, vilket ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

SmartContrast för rika, svarta nivådetaljer

SmartContrast för rika, svarta nivådetaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

36

Recensioner

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fördelar

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Nackdelar

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  2. MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  3. MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  4. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.

  5. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.