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27E2N2500/00
2000-serien
27-tums (68,6 cm)
2 560 x 1 440 (Quad HD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440. De har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd, vilket ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.1
av 5
36
Recensioner
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fördelar
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Nackdelar
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.