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27E2N2500/00
Byggd för precision
Den här bildskärmen är fullspäckad med funktioner som gör att du kan arbeta med absolut precision. Tack vare Quad HD-upplösning tillsammans med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och 1 ms MPRT visar den här bildskärmen detaljerade bilder med största möjliga definition.
2000-serien
27-tums (68,6 cm)
2 560 x 1 440 (Quad HD)
IPS-skärmar använder en avancerad teknik som ger extra breda betraktningsvinklar på 178/178 grader, vilket gör det möjligt att se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-skärmar anmärkningsvärt skarpa bilder med levande färger, vilket gör dem idealiska inte bara för foton, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och jämn ljusstyrka hela tiden.
Dessa Philips-skärmar levererar kristallklara Quad HD-bilder med 2560 x 1440 pixlar. Genom att använda högpresterande paneler med hög pixeltäthet, möjliggjort av källor med hög bandbredd, får dessa nya skärmar dina bilder och din grafik att komma till liv. Oavsett om du är en krävande yrkesperson som behöver extremt detaljerad information för CAD/CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är ett finansproffs som arbetar med enorma kalkylblad, ger Philips-skärmar dig kristallklara bilder.
SmartContrast är en Philips-teknik som analyserar innehållet du visar och automatiskt justerar färgerna och styr bakgrundsbelysningens intensitet för att dynamiskt förbättra kontrasten och ge bästa möjliga digitala bilder och videor, eller när du spelar spel där mörka nyanser visas. När ekonomiläget är valt justeras kontrasten och bakgrundsbelysningen finjusteras för optimal visning av vanliga kontorsprogram och lägre strömförbrukning.
4.0
av 5
38
Recensioner
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fördelar
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Nackdelar
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-01-05
Den här recensionen skrevs för Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-01-05
Svarstidens värde är lika med SmartResponse
MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.