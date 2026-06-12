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Evnia Gaming monitorFull HD-spelskärm

27M2N3200NF/00

3
| (1) Recension
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Den här IPS-skärmen på 27 tum ger skarpa bilder för gaming. Med sin uppdateringsfrekvens på 144 Hz och 0,5 ms Smart MBR kan du förvänta dig tydlig grafik och en högkvalitativ spelupplevelse i alla lägen.
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  • Evnia 3000

  • 27-tums (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärmen

Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärmen

Fördröjning är den tid som passerar från att du utför en åtgärd på anslutna enheter tills att du ser resultatet på skärmen. Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan kommandon som utförs på enheter och skärmen, och det förbättrar även spelupplevelsen avsevärt när du spelar ryckningskänsliga videospel, vilket är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt grafik för en bättre spelupplevelse. Snabb action och effektfulla övergångar återges smidigt. Det bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

Tekniska specifikationer

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3.0

av 5

1

Recension

5
4
2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.

  3. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse.

  5. Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  6. Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  7. Observera att funktionen för låg input lag är permanent aktiverad och kan inte stängas av.

  8. NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort

  9. Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/

  10. Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®

  11. Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.

  12. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.

  13. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.