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27M2N3200NF/00
Bredda din spelhorisont
Den här IPS-skärmen på 27 tum ger skarpa bilder för gaming. Med sin uppdateringsfrekvens på 144 Hz och 0,5 ms Smart MBR kan du förvänta dig tydlig grafik och en högkvalitativ spelupplevelse i alla lägen.
Evnia 3000
27-tums (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner
Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
av 5
2
Recensioner
Ricardian
31/08/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
What's not to like!
Clear image which fills the screen. What's not to like!
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse.
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
Observera att funktionen för låg input lag är permanent aktiverad och kan inte stängas av.
NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort
Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/
Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®
Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.
Skärmen kan se annorlunda ut än på produktbilderna.
Produkterna och tillbehören som anges i detta informationsblad kan skilja sig åt beroende på land och region.