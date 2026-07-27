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Evnia Gaming MonitorFull HD-spelskärm

27M2N3200S/01

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Den här skärmen gör att du kan spela med ultimat precision och hastighet med 180 Hz. Tack vare skarpa bilder med HDR-kvalitet och Full HD-upplösning garanterad ger den här skärmen en utmärkt komplett spelupplevelse.
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  • Evnia 3000

  • 27-tums (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Uppdateringsfrekvens på 180 Hz för ultrajämna, strålande bilder

Uppdateringsfrekvens på 180 Hz för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 180 gånger i sekunden, vilket är snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 180 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner.

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

0,5 ms snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt grafik för en bättre spelupplevelse. Snabb action och effektfulla övergångar återges smidigt. Det bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

Snabb IPS-panel: För snabb och kristallklar gaming

Snabb IPS-panel: För snabb och kristallklar gaming

Den här funktionen är som gjord för actionfyllda spel. Den producerar inte bara en nästintill brusfri spelupplevelse, utan fungerar även bra med höga bildfrekvenser för garanterat bästa och skarpaste bild.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  2. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

  5. Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

  6. sRGB-område baserat på CIE1931

  7. Adobe RGB- och DCI-P-täckning baserad på CIE1976

  8. Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Stativets fötter är tillverkade av 35 % återvunnen plast och skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.

  9. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.