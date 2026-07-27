Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
27M2N3200S/01
Evnia 3000
27-tums (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 180 gånger i sekunden, vilket är snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 180 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt grafik för en bättre spelupplevelse. Snabb action och effektfulla övergångar återges smidigt. Det bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.
Den här funktionen är som gjord för actionfyllda spel. Den producerar inte bara en nästintill brusfri spelupplevelse, utan fungerar även bra med höga bildfrekvenser för garanterat bästa och skarpaste bild.
Recensioner
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
sRGB-område baserat på CIE1931
Adobe RGB- och DCI-P-täckning baserad på CIE1976
Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Stativets fötter är tillverkade av 35 % återvunnen plast och skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.