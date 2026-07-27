144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner