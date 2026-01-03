170Hz uppdateringsfrekvens för ultrajämna, lysande bilder

Du spelar intensiva tävlingsspel. Du kräver en skärm med fördröjningsfria, ultrajämna bilder. Den här Philips-skärmen ritar om skärmbilden upp till 170 gånger per sekund, vilket är betydligt snabbare än en standardskärm. En lägre bildfrekvens kan få fiender att se ut som om de hoppar från plats till plats på skärmen, vilket gör dem till svåra mål att träffa. Med en bildfrekvens på 170Hz får du de avgörande bilderna som annars saknas på skärmen, vilket visar fiendens rörelser ultrajämnt så att du enkelt kan sikta på dem. Med ultralåg ingångsfördröjning och utan bildrutor som rivs isär är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner