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27M2N3500NF/00
Vidga dina spelhorisonter
Den här 27-tums IPS-skärmen Evnia ger skarpa bilder i spel. Med en uppdateringsfrekvens på 170Hz och 0.5ms Smart MBR kan du förvänta dig tydlig bild och en högkvalitativ, komplett spelupplevelse.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Du spelar intensiva tävlingsspel. Du kräver en skärm med fördröjningsfria, ultrajämna bilder. Den här Philips-skärmen ritar om skärmbilden upp till 170 gånger per sekund, vilket är betydligt snabbare än en standardskärm. En lägre bildfrekvens kan få fiender att se ut som om de hoppar från plats till plats på skärmen, vilket gör dem till svåra mål att träffa. Med en bildfrekvens på 170Hz får du de avgörande bilderna som annars saknas på skärmen, vilket visar fiendens rörelser ultrajämnt så att du enkelt kan sikta på dem. Med ultralåg ingångsfördröjning och utan bildrutor som rivs isär är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner
Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
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Recensioner
För bästa möjliga prestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan hantera den maximala upplösningen och uppdateringsfrekvensen för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärdet motsvarar SmartResponse
Täckningen för Adobe RGB och DCI-P3 baseras på CIE1976, sRGB-området baseras på CIE1931 och NTSC-området baseras på CIE1976.
Smart MBR justerar ljusstyrkan för att minska oskärpa, så ljusstyrkan kan inte justeras när Smart MBR är aktiverat. För att minska rörelseoskärpa blinkar LED-bakgrundsbelysningen synkroniserat med skärmens uppdatering, vilket kan orsaka märkbara förändringar i ljusstyrkan
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du stänger av det när du inte använder spelfunktionen
Den här skärmen är utformad med hållbarhet i åtanke: skärmens chassi består av 85% återvunnen plast från konsumentprodukter.
Produkterna och tillbehören som anges i den här broschyren kan variera beroende på land och region.
Skärmen kan skilja sig från produktbilderna.