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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27 tum (68,5 cm)
2 560 x 1 440 (Quad HD)
När du spelar de mest intensiva och actionfyllda spelen erbjuder Philips Evnia en överklockningsbar uppdateringsfrekvens på 260 Hz som ger en otroligt jämn spelupplevelse utan input lag. Det är särskilt avsett för snabba spel som FPS och racingspel och ger en grafik med fantastiska rörelser och fantastisk skärpa. Du får en mer uppslukande upplevelse och en verklighetstrogen känsla när du spelar.
Fördröjning är den tid som passerar från att du utför en åtgärd på anslutna enheter tills att du ser resultatet på skärmen. Låg fördröjning minskar tidsfördröjningen mellan kommandon som utförs på enheter och skärmen, och det förbättrar även spelupplevelsen avsevärt när du spelar ryckningskänsliga videospel, vilket är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Philips display med 0,3 ms Smart MBR tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt grafik för en bättre spelupplevelse. Snabb action och effektfulla övergångar återges smidigt. Det bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.
Utmärkelser
Recensioner
Den högsta upplösningen fungerar endast för DP-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
Skärmfärger: 10 bitar kan uppnås av DP vid 200 Hz med QHD-upplösning
Överklockningsfunktionen ökar den inbyggda uppdateringsfrekvensen, men den medför vissa risker. Om skärmen visas onormalt efter omstart ska du stänga av inställningen för överklockning på bildskärmens OSD-meny.
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen
Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Stativets fötter och hörlurshållaren är tillverkade av 35 % återvunnen plast och skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.
Stark Shadow Boost kan inte aktiveras när low input lag är aktiverat.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.