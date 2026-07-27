Ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 260 Hz för spel utan input lag

När du spelar de mest intensiva och actionfyllda spelen erbjuder Philips Evnia en överklockningsbar uppdateringsfrekvens på 260 Hz som ger en otroligt jämn spelupplevelse utan input lag. Det är särskilt avsett för snabba spel som FPS och racingspel och ger en grafik med fantastiska rörelser och fantastisk skärpa. Du får en mer uppslukande upplevelse och en verklighetstrogen känsla när du spelar.