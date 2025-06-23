ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Etikett med energieffektivitetsklass
    Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Etikett med energieffektivitetsklass
    Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont
  • Bredda din spelhorisont

Fast IPS Gaming monitorQuad HD-spelskärm

27M2N3501PA/00

Bredda din spelhorisont

Denna snabba IPS-skärm på 27 tum ger skarpa bilder för gaming. Med sin överklockningsbara uppdateringsfrekvens på 260 Hz och 0,3 ms Smart MBR kan du förvänta dig tydlig grafik och en högkvalitativ spelupplevelse i alla lägen.

Visa alla fördelar

Bredda din spelhorisont

  • Evnia 3000

  • 27 tum (68,5 cm)

  • 2 560 x 1 440 (Quad HD)

Ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 260Hz för spelande i princip utan fördröjning

Ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 260Hz för spelande i princip utan fördröjning

När du spelar de mest intensiva och engagerande actionspelen erbjuder Philips Evnia en överklockningsbar uppdateringsfrekvens på 260 Hz som ger en extremt jämn spelupplevelse utan fördröjning. Särskilt i snabba spel som FPS- och racingspel ger den överlägsen rörelseåtergivning och bildskärpa. Du får en djupare inlevelse och känner dig som en del av spelet.

Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärm

Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan enheter och skärm

Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.

Ultrasnabb hastighet på 0.3 ms för skarpa bilder och smidigt spelande

Ultrasnabb hastighet på 0.3 ms för skarpa bilder och smidigt spelande

Philips-skärmen med 0.3 ms Smart MBR eliminerar effektivt eftersläpningar och rörelseoskärpa samt ger skarpare och mer exakta bilder för en bättre spelupplevelse. Snabba actionscener och dramatiska övergångar återges jämnt. Det bästa valet för spännande spel som kräver snabba reaktioner.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Den högsta upplösningen fungerar endast för DP-ingång.

  2. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.

  5. Skärmfärger: 10 bitar kan uppnås av DP vid 200 Hz med QHD-upplösning

  6. Överklockningsfunktionen ökar den inbyggda uppdateringsfrekvensen, men den medför vissa risker. Om skärmen visas onormalt efter omstart ska du stänga av inställningen för överklockning på bildskärmens OSD-meny.

  7. Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan

  8. Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen

  9. Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Stativets fötter och hörlurshållaren är tillverkade av 35 % återvunnen plast och skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.

  10. Stark Shadow Boost kan inte aktiveras när low input lag är aktiverat.

  11. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.

  12. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.