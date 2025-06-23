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27M2N3501PA/00
Bredda din spelhorisont
Denna snabba IPS-skärm på 27 tum ger skarpa bilder för gaming. Med sin överklockningsbara uppdateringsfrekvens på 260 Hz och 0,3 ms Smart MBR kan du förvänta dig tydlig grafik och en högkvalitativ spelupplevelse i alla lägen.
Evnia 3000
27 tum (68,5 cm)
2 560 x 1 440 (Quad HD)
När du spelar de mest intensiva och engagerande actionspelen erbjuder Philips Evnia en överklockningsbar uppdateringsfrekvens på 260 Hz som ger en extremt jämn spelupplevelse utan fördröjning. Särskilt i snabba spel som FPS- och racingspel ger den överlägsen rörelseåtergivning och bildskärpa. Du får en djupare inlevelse och känner dig som en del av spelet.
Ingångsfördröjning är den tid som förflyter mellan att en åtgärd utförs med anslutna enheter och att resultatet visas på skärmen. Låg ingångsfördröjning minskar tidsfördröjningen mellan att ett kommando anges från dina enheter och att det visas på skärmen, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen i spel som kräver snabba reaktioner. Detta är särskilt viktigt för dem som spelar snabba tävlingsspel.
Philips-skärmen med 0.3 ms Smart MBR eliminerar effektivt eftersläpningar och rörelseoskärpa samt ger skarpare och mer exakta bilder för en bättre spelupplevelse. Snabba actionscener och dramatiska övergångar återges jämnt. Det bästa valet för spännande spel som kräver snabba reaktioner.
Recensioner
Den högsta upplösningen fungerar endast för DP-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
Skärmfärger: 10 bitar kan uppnås av DP vid 200 Hz med QHD-upplösning
Överklockningsfunktionen ökar den inbyggda uppdateringsfrekvensen, men den medför vissa risker. Om skärmen visas onormalt efter omstart ska du stänga av inställningen för överklockning på bildskärmens OSD-meny.
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen
Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Stativets fötter och hörlurshållaren är tillverkade av 35 % återvunnen plast och skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.
Stark Shadow Boost kan inte aktiveras när low input lag är aktiverat.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.