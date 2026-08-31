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27M2N3800A/00
Bredda din spelhorisont
Få gaming på en ny nivå med den här Evnia-bildskärmens dubbla läge. Växla smidigt mellan 3840 x 2160 vid 160 Hz och 1920 x 1080 vid 320 Hz med ett enkelt reglage för oöverträffad mångsidighet och prestanda.
Evnia 3000
27-tums (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Upplev det bästa av båda världar med dubbelt läge. Växla smidigt mellan 3840 x 2160 vid 160 Hz för fantastisk skärpa och 1920 x 1080 vid 320 Hz för en otroligt jämn spelupplevelse. Oavsett om du vill ha fantastisk grafik eller snabb action anpassar den här skärmen sig efter dina behov på ett ögonblick.
Få en ultimat fördel i intensiva, tävlingsinriktade spel med Philips Evnia-skärm. Den här skärmen har utformats för gamers som kräver otroligt jämn grafik utan input lag och har en uppdateringsfrekvens på 320 Hz – betydligt snabbare än standardskärmar. Nu slipper du sjunkande bildhastighet som gör att fiender hoppar oförutsägbart på skärmen. Med den här högpresterande skärmen blir varje kritisk rörelse otroligt jämn, vilket ger dig precision och klarhet så att du kan ligga steget före konkurrenterna och enkelt avfyra.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
av 5
2
Recensioner
Ricardian
31/08/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
What's not to like!
Clear image which fills the screen. What's not to like!
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Den här recensionen skrevs för Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Adobe RGB och DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område baserat på CIE1976.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Smart MBR är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när Smart MBR är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
Smart MBR är ett speloptimerat läge. Om Smart MBR aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
Observera att funktionen för låg input lag är permanent aktiverad och kan inte stängas av.
Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Stativets fötter och hörlurshållaren är tillverkade av 35 % återvunnen plast och skärmens stomme är tillverkad av 85 % återvunnen plast.
NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort.
Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/
Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®.
De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.