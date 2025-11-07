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  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Energy Label Europe G
    Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation
  • Spelande bortom innovation

Evnia Gaming MonitorQD OLED-spelskärm

27M2N8500/01

4.8
| (6) Recensioner

2 Utmärkelser

Spelande bortom innovation
Den här skärmen är byggd för gaming i hög hastighet. Dess uppdateringsfrekvens på 360 Hz, QD OLED-panel och DisplayHDR TrueBlack 400-certifiering gör den till en kombination av otrolig hastighet och förstklassig bildkvalitet.
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Spelande bortom innovation

  • Evnia 8000

  • 26,5 tum (67,3 cm)

  • 2 560 x 1 440 (Quad HD)

360 Hz uppdateringsfrekvens: För otroligt snabb och skarp gaming

360 Hz uppdateringsfrekvens: För otroligt snabb och skarp gaming

Förbered dig på att spela med upp till 360 Hz med en tillhörande bilddefinition som verkligen ger en wow-känsla. Nå mål och träffa rätt snabbare – med fantastisk skärpa: Spelen förblir skarpa medan du avancerar bland nivåer och scener i rasande fart.

Skyddar och svalkar för att bevara färgerna

Skyddar och svalkar för att bevara färgerna

Se till att de äkta färgerna på din QD-OLED-skärm inte bleknar med tiden. För att öka skärmens livslängd har den här monitorn ett integrerat grafenskydd som håller skärmen sval. Grafen skyddar skärmen genom att sprida ut värmen som genereras av det blå ljuset som avges från skärmen jämnt och kyler mer effektivt än grafit. För spelare innebär detta att du kan spela tryggt med vetskapen om att färgerna i spelet förblir pixelperfekta.

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440. De har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd, vilket ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Recensioner

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4.8

av 5

6

Recensioner

3
2
1

07/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

QDOLED

JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...

Fördelar

BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

12/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

keinen besseren Monitor gehabt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

04/08/2025

Italia

Italia

Verifierad köpare

Monitor eccezzionale !

Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärdet är lika med SmartResponse. Mätmönstret är 1 horisontell linje.

  2. DCI-P3-täckning baserad på CIE1976, sRGB-område baserat på CIE1931, NTSC-område och Adobe RGB-område baserat på CIE1976.

  3. Aktiva pixlar: 2 560 (H) x 1 440 (V). Totalt antal pixlar: 2 576 (H) x 1 456 (V); extra pixlar på varje sida, utrymme reserverat för pixelförskjutning.

  4. Förhållandet mellan skärmens ljusutstrålning i intervallet 415–455 nm och skärmens utstrålning på 400–500 nm ska vara mindre än 50 %.

  5. För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

  6. Den här skärmen strävar efter hållbarhet: Basen är tillverkad av 35 % återvunnen plast.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.

  8. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  10. NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort

  11. Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/

  12. Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®