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  • Otroligt uppslukande
  • Otroligt uppslukande

Svängd LCD-skärm med Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.5

| (61) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Otroligt uppslukande

Den välvda E line-bildskärmen på 32 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Kristallklar QHD med Ultra wide-color och AMD FreeSync-teknik blåser liv i dina bilder!

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Otroligt uppslukande

  • E-line

  • 32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.

Kabelhantering minskar kabeltrassel för en prydlig arbetsyta

Den här skärmen har en elegant lösning för kabelhantering som ger dig en prydligare arbetsyta. Du behöver inte samla ihop kablar med extra band. En lång springa tillhandahåller dold förvaring av kablar. Den döljer kablarna och ser snygg ut i de flesta miljöer, särskilt i mindre utrymmen eller skrivbord som står mot en vägg eller ett fönster. Den här designen snyggar till trassliga kablar och ger ett mer organiserat skrivbord.

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

61

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Fördelar

Great price

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.