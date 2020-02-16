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Bli uppslukad av ögonblicket
Med Momentum 4K UHD-skärmen med Ambiglow får du uppleva en ny nivå av uppslukande underhållning. Snabb action ser helt perfekt ut med Adaptive-Sync och låg fördröjning. DisplayHDR 600 ger extra skarp och livfull bildkvalitet som ser till att du blir uppslukad.
Momentum
32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.
Med VESA-certifierade DisplayHDR 600 får du en helt annan visuell upplevelse. Till skillnad från andra ”HDR-kompatibla” skärmar ger äkta DisplayHDR 600 enastående ljusstyrka, kontrast och färger. Med hjälp av lokal nedtoning och en hög maximal ljusstyrka på upp till 600 nits blir bilderna mer levande med iögonfallande funktioner som ger djupare och mer nyanserad svärta. Den ger en återgivning av fylliga, nya färger, vilket ger dig en visuell upplevelse som talar till dina sinnen.
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
3.9
av 5
7
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Fördelar
Freesync, lågresponstid, bra färger
Nackdelar
EJ Dolby Vison
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Datum för användning 2019-08-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Datum för användning 2019-08-16
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Verifierad köpare
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum för användning 2019-11-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum för användning 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Fördelar
klasse Bilddarstellung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum för användning 2020-09-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum för användning 2020-09-08
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.