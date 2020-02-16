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  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
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Gaming Monitor4K HDR-skärm med Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Bli uppslukad av ögonblicket

Med Momentum 4K UHD-skärmen med Ambiglow får du uppleva en ny nivå av uppslukande underhållning. Snabb action ser helt perfekt ut med Adaptive-Sync och låg fördröjning. DisplayHDR 600 ger extra skarp och livfull bildkvalitet som ser till att du blir uppslukad.

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Bli uppslukad av ögonblicket

  • Momentum

  • 32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.

DisplayHDR 600 för fantastiska visuella höjdpunkter

DisplayHDR 600 för fantastiska visuella höjdpunkter

Med VESA-certifierade DisplayHDR 600 får du en helt annan visuell upplevelse. Till skillnad från andra ”HDR-kompatibla” skärmar ger äkta DisplayHDR 600 enastående ljusstyrka, kontrast och färger. Med hjälp av lokal nedtoning och en hög maximal ljusstyrka på upp till 600 nits blir bilderna mer levande med iögonfallande funktioner som ger djupare och mer nyanserad svärta. Den ger en återgivning av fylliga, nya färger, vilket ger dig en visuell upplevelse som talar till dina sinnen.

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

7

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

2

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Fördelar

Freesync, lågresponstid, bra färger

Nackdelar

EJ Dolby Vison

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Datum för användning 2019-08-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Datum för användning 2019-08-16

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum för användning 2019-11-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum för användning 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Fördelar

klasse Bilddarstellung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum för användning 2020-09-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum för användning 2020-09-08

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  2. BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976

  3. NTSC-område baserat på CIE1976

  4. sRGB-område baserat på CIE1931

  5. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

  6. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.