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326P1H/01
P-line
32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Den här Philips-skärmen har en inbyggd USB-C-dockningsstation med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla* bärbara dator direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda sladd. Gör det enkelt genom att ansluta all kringutrustning som tangentbord, mus och din RJ-45 Ethernet-kabel till monitorns dockningsstationen. Du kan titta på högupplöst video och överföra data med mycket hög hastighet samtidigt som du startar och laddar din bärbara dator.
De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440 eller 2 560 x 1 080. De här nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd som USB-C, DisplayPort och HDMI. Det ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.
Utmärkelser
3.0
av 5
3
Recensioner
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Verifierad köpare
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Verifierad köpare
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Fördelar
Slipper docking cam og mic inkludert
Nackdelar
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Verifierad köpare
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Fördelar
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Nackdelar
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar för antingen USB-C, DP- eller HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976
När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.
För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge
För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.
DisplayPort-utgången fungerar endast under antingen DP-ingång eller USB-C-ingång.
Mac OS har inte stöd för DP-Out MST-tilläggsfunktionen.
Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.