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BrillianceLCD-skärm med USB-C-dockning

326P1H/01

3
| (3) Recensioner

1 utmärkelse

Bemästra varje uppgift med en skarp vy
Philips USB-C-dockningsdisplay för en omfattande lösning. Visa QHD och ladda en laptop med upp till 90 W – allt på samma gång med en enda USB-C-kabel. Popup-webbkamera med Windows Hello och seriekoppling ger prestanda och smidighet
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  • P-line

  • 32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

USB-C gör det möjligt att ladda bärbara dator direkt från en skärm

USB-C gör det möjligt att ladda bärbara dator direkt från en skärm

Den här Philips-skärmen har en inbyggd USB-C-dockningsstation med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla* bärbara dator direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda sladd. Gör det enkelt genom att ansluta all kringutrustning som tangentbord, mus och din RJ-45 Ethernet-kabel till monitorns dockningsstationen. Du kan titta på högupplöst video och överföra data med mycket hög hastighet samtidigt som du startar och laddar din bärbara dator.

Inbyggd RJ-45 Ethernet ger datasäkerhet

Inbyggd RJ-45 Ethernet ger datasäkerhet

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

Kristallklara bilder med Quad HD 2 560 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger kristallklara Quad HD-bilder med upplösningen 2 560 x 1 440 eller 2 560 x 1 080. De här nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet som möjliggörs av källor med hög bandbredd som USB-C, DisplayPort och HDMI. Det ger levande bilder och grafik. Oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerad information för CAD-CAM-lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-7185186

Recensioner

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3.0

av 5

3

Recensioner

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Verifierad köpare

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Fördelar

Slipper docking cam og mic inkludert

Nackdelar

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Fördelar

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Nackdelar

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Den här recensionen skrevs för Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen USB-C, DP- eller HDMI-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE1931

  6. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  7. När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.

  8. För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge

  9. För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.

  10. DisplayPort-utgången fungerar endast under antingen DP-ingång eller USB-C-ingång.

  11. Mac OS har inte stöd för DP-Out MST-tilläggsfunktionen.

  12. Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.

  13. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  14. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.