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Otroligt uppslukande
Den välvda E line-bildskärmen på 32 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Mycket tydlig 4K UHD med Ultra wide-color och Adaptive-Sync blåser liv i dina bilder!
E-line
32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
4.5
av 5
61
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Fördelar
Great price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Radie på skärmens svängning i mm
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.