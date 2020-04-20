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Utgått
Enastående färg, ultimat inlevelse
Få äkta inlevelse med Philips välvda bildskärmar. Den välvda E line-bildskärmen på 32 tum ger en otroligt uppslukande upplevelse med enastående, kristallklar QHD-bildkvalitet. Med Ultra Wide-Color får du en färg kvalitet som blåser liv till bilderna.
E-line
32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfräschning och ultrasnabb svarstid.
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).
4.6
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Boudou
20/04/2020
Suisse
Verifierad köpare
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Fördelar
Ecran incurvé
Nackdelar
pas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Datum för användning 2019-04-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Datum för användning 2019-04-20
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Fördelar
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Nackdelar
Que no tenga 120Hz
Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Datum för användning 2019-10-13
Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Datum för användning 2019-10-13
Paul1957
21/05/2019
België
Verifierad köpare
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Radie på skärmens svängning i mm
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.