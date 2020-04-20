ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild

Utgått

Svängd LCD-skärm med Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Enastående färg, ultimat inlevelse

Få äkta inlevelse med Philips välvda bildskärmar. Den välvda E line-bildskärmen på 32 tum ger en otroligt uppslukande upplevelse med enastående, kristallklar QHD-bildkvalitet. Med Ultra Wide-Color får du en färg kvalitet som blåser liv till bilderna.

Visa alla fördelar

med kristallklara detaljer

Enastående färg, ultimat inlevelse

  • E-line

  • 32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik

Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfräschning och ultrasnabb svarstid.

DisplayPort-anslutning för bästa bild

DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.

HDMI garanterar universell digital anslutning

HDMI garanterar universell digital anslutning

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

20/04/2020

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Fördelar

Ecran incurvé

Nackdelar

pas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Datum för användning 2019-04-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Datum för användning 2019-04-20

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Fördelar

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Nackdelar

Que no tenga 120Hz

Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Datum för användning 2019-10-13

Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Datum för användning 2019-10-13

21/05/2019

België

België

Verifierad köpare

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.