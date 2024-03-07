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Utgått

BrillianceLCD-skärm med USB-C-dockning

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Recensioner
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Den här Philips Brilliance-skärmen med USB-C-dockning minskar kabeltrassel. Visa livliga, klara UHD-bilder i 4K, anslut säkert till intranätet, ladda din bärbara dator – och du kan göra allt samtidigt med en enda USB-C-kabel.
Visa alla fördelar

med USB-C-dockningsskärm

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  • P-line

  • 32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Inbyggd USB-C-dockningsstation

Inbyggd USB-C-dockningsstation

Den här Philips-skärmen har en inbyggd USB typ-C-dockningsstation med strömförsörjning. Den smidiga, vändbara USB-C-kontakten gör det enkelt att docka med endast en kabel. Förenkla situationen genom att ansluta all kringutrustning som tangentbord, mus och RJ-45 Ethernet-kabel till skärmens dockningsstation. Anslut din bärbara dator och den här skärmen med en enda USB-C-kabel och titta på högupplöst video och överför data supersnabbt samtidigt som du startar och laddar din bärbara dator.

Anslut din bärbara dator med en USB-C-kabel

Anslut din bärbara dator med en USB-C-kabel

Den här Philips-skärmen har en USB typ-C-anslutning med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla enhet direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda anslutning. Du kan titta på högupplöst video och överföra data med mycket hög hastighet samtidigt som du startar och laddar din kompatibla enhet.

Starta och ladda din kompatibla bärbara dator från skärmen

Den här skärmen har en inbyggd USB-C-kontakt som uppfyller USB-strömförsörjningsstandarden. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du nu starta eller ladda din kompatibla* bärbara dator direkt från skärmen via en enda USB-C-kabel.

Tekniska specifikationer

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3.4

av 5

14

Recensioner

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Fördelar

funktioner

Nackdelar

inget

Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Fördelar

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Nackdelar

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Good monitor

Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...

Fördelar

10 bit color, HDR, contrast

Nackdelar

bright spots in corners

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

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Ansvarsfriskrivningar

  1. För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge

  2. För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.

  3. När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. Ljusstyrka (medel): 400 cd/m²

  6. BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976

  7. NTSC-område baserat på CIE1976

  8. sRGB-område baserat på CIE1931

  9. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  10. Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.

  11. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  12. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.