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Utgått

5600 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

32PFT5603/12

4

| (25) Recensioner

Tunn Full HD LED-TV

Njut av en ren och minimalistisk design från Philips vita 5600-TV. Det slimmade och profilerade utseendet passar perfekt in i inredningen. Med Full HD-bildkvalitet, blir den här TV:n ett perfekt val för den som söker enkelhet.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Pixel Plus HD

Tunn Full HD LED-TV

  • 32 tum

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakt bärbar TV: bär med dig det roliga

Snygg, kompakt och lätt. På din TV med liten skärm kan du titta på dina favoritprogram på valfri plats, exempelvis i köket eller när du är ute och campar med din familj. Den här enkelt flyttbara TV:n ger dig möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheterna och få de senaste sportresultaten. Den är utformad för att vara med dig där du är!

USB för multimedieuppspelning

USB för multimedieuppspelning

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Pixel Plus HD. Skarpa bilder, oavsett källa.

Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Oavsett om du tittar på kabel-TV eller streamar från en app får du skarpare bilder med ljusare vitt och djupare svärta.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

25

Recensioner

11/08/2019

Danmark

Danmark

Jeg er glad for mit produkt

Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

05/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

excellent sound and picture quality

the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.

Fördelar

excellent picture and sound.

Nackdelar

none

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Datum för användning 2020-06-05

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Datum för användning 2020-06-05

28/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

The product has scart connection which is an asset

This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd

Fördelar

Size for the room it is in

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Datum för användning 2019-07-28

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Datum för användning 2019-07-28

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  5. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.