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MonitorSvängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

346P1CRH/00

3.7

| (30) Recensioner

Bemästra varje uppgift med en skarp panoramavy

Philips Brilliance böjda WQHD-skärm med DisplayHDR 400 ger skarp och enastående grafik. USB-C och en säker pop-up-webbkamera med Windows Hello ökar din produktivitet.

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Bemästra varje uppgift med en skarp panoramavy

  • P-line

  • 34 tum (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1 440 bildpunkter

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger otroligt klara, ultrabreda Quad HD-bilder med 3440 x 1440 bildpunkter. De nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet, en betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket gör att de här nya skärmarna verkligen gör bilderna och grafiken mer levande. Det ultrabreda 21:9-formatet ger ökad produktivitet med mer utrymme för parallella jämförelser och mer kan ses kolumnerna i kalkylarket. Oavsett om du är en krävande yrkesanvändare som behöver ytterst specifik information för CAD-CAM-lösningar, eller någon som tycker om stora kalkylblad, får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

MultiView möjliggör samtidig dubbel anslutning och visning

MultiView möjliggör samtidig dubbel anslutning och visning

Tack vare Philips MultiView-skärmens höga upplösning kan du nu uppleva en värld med anslutningar. MultiView möjliggör aktiv dubbel anslutning och visning så att du kan arbeta med flera enheter som stationär och bärbar dator samtidigt, för komplext fleruppgiftsarbete.

Inbyggd USB-C-dockningsstation

Inbyggd USB-C-dockningsstation

Den här Philips-skärmen har en inbyggd USB typ-C-dockningsstation med strömförsörjning. Den smidiga, vändbara USB-C-kontakten gör det enkelt att docka med endast en kabel. Förenkla situationen genom att ansluta all kringutrustning som tangentbord, mus och RJ-45 Ethernet-kabel till skärmens dockningsstation. Anslut din bärbara dator och den här skärmen med en enda USB-C-kabel och titta på högupplöst video och överför data supersnabbt samtidigt som du startar och laddar din bärbara dator.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

30

Recensioner

21/08/2020

Sverige

Sverige

Riktigt prisvärd och bra skärm!

Har precis fått skärmen och packat upp den, kopplat in den till min dator med hdmi-kabel och allt funkade perfekt från början. Fick bara slå på HDR-inställningen i Windows 10 sen var allt klart. Bilden håller hög klass med tydliga färger och djup svärta. Även ljudet överraskade som bättre än vad jag trodde. Det som återstår är att köpa en USB-C kabel som inte ingick i kartongen tyvärr för att få igång alla funktioner.

Fördelar

Stor, Bred, Bra färger

Nackdelar

Ingick ingen USB-C kabel

Den här recensionen skrevs för Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Datum för användning 2020-07-21

Den här recensionen skrevs för Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Datum för användning 2020-07-21

15/06/2020

Norge

Norge

Super!

Love it! The beste monitor I've ever had and it includes so many extras functionality that makes my day much easier. =)

Fördelar

lots

Nackdelar

none

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Datum för användning 2020-05-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Datum för användning 2020-05-15

24/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

A Brilliant Productivity Monitor

I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.

Fördelar

USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Datum för användning 2022-01-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Datum för användning 2022-01-24

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen USB-C, DP- eller HDMI-ingång.

  3. När du ansluter till USB-C ska du växla USB-hubbinställningen till USB 2.0 om datorn inte stöder HBR3. Då stöds upplösning upp till 3 440 x 1 440 vid 100 Hz.

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976

  6. NTSC-område baserat på CIE1976

  7. sRGB-område baserat på CIE1931

  8. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  9. Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.

  10. DisplayPort 1.4-version är för HDR

  11. För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge

  12. För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.

  13. Maximalt antal externa skärmar som kan användas: 1 med användning av USB-C, 2 med användning av DP

  14. Den maximala upplösningen för externa skärmar beror på bandbreddsbegränsningar.

  15. När skärmen är ansluten med USB-C och datorn stöder HBR3 kan du få MST-funktion med en högsta upplösning på 3 440 x 1 440 vid 60 Hz på den primära skärmen och 1 920 x 1 080 vid 60 Hz på den sekundära skärmen. Om så inte är fallet ska du ändra USB-inställningen på den primära skärmen till USB 2.0 via OSD-inställningen för att få MST-funktionen

  16. Vid MST över DP måste både den primära och den sekundära skämen vara inställd på DP OUT utökat läge via skärmens OSD-inställning och den högsta upplösningen på både den primära och sekundära skärmen kan endast vara 3 440 x 1 440 vid 60 Hz.

  17. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  18. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.

  19. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region.

  20. De kablar som medföljer produkten kan variera vad gäller typ, antal och specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav.