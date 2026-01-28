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Utgått

X-tremeVisionstrålkastarlampa för bil

12258XV+S2

3.8

| (296) Recensioner

Ta prestanda till nästa nivå

Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.

Visa alla fördelar

Upp till 130 % starkare ljus

Ta prestanda till nästa nivå

  • Typ av lampa: H1

  • 2-pack

  • 12 V, 55 W

  • Mer ljus

Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

Det starka vita ljuset är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

Exceptionell strålkvalitet och prestanda

Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogensegmentet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

296

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2025-07-28

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2025-07-28

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2024-11-01

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2024-11-01

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Datum för användning 2025-10-28

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Datum för användning 2025-10-28

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