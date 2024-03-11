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Utgått
Ultratunn LED-TV
Snygg design och prisvärd. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear ger dig bildkvalitet i HD med hög kontrast samt tydlig ljudåtergivning. Upplev underhållning utan krångel från den här lättanvända TV-modellen.
98 cm (39 tum)
LED-TV
DVB-T/T2/C
När våra team ska skapa en ny TV tar de hänsyn till allt: från teknik till design. Våra nya kantfötter är framtagna för att skapa utrymme under TV:n där ett traditionellt stativ normalt brukar finnas för att erbjuda dig en mer intensiv tittarupplevelse. Resultatet? En TV som står tryggt med en fot i framtiden.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.
3.7
av 5
27
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Pliant NYC
11/03/2024
United Kingdom
Very easy to use. Fantastic picture quality.
Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.
Fördelar
Good picture, easy to operate.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Datum för användning 2022-03-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Datum för användning 2022-03-10
K@ripe
21/04/2020
España
Verifierad köpare
El producto es excelente
Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.
Fördelar
Buena imagen y sonido.
Nackdelar
No aplica.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Datum för användning 2018-04-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Datum för användning 2018-04-21
Australidis
17/06/2018
Ελλάδα
Value for money
Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.