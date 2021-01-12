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Utgått
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39PHT4112/12
Utgått
Snabbstartguide
Lokaliserad kommersiell broschyr
Ändra ordning på kanalerna på Philips TV (TPN17.7)
Installera om kanaler på en Philips-TV
Vad kan man göra när vågräta eller lodräta ränder syns på TV-apparatens skärm?
Hur ändrar jag bildformatet?
Vad ska jag göra om TV-apparaten inte startar?
Hur ansluter jag en mus och ett tangentbord till TV-apparaten1?
Vad ska jag göra när TV-apparaten inte reagerar på den infraröda fjärrkontrollen?
Vad kan man göra när en mjukvaruuppdatering misslyckas?
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-S-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-C-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-T-signal]
Vad kan man göra när meddelandet "Philips servern hittades ej" kommer fram?
Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning?
Hur uppdaterar jag Philips TV-programvaran? (TV-apparater utan Android)
Hur ansluter jag Nintendo Wii?
Hur ansluter jag hemmabiosystemet till TV-apparaten?
(VIDEO) Hur du installerar din nya Philips TV
(VIDEO) Hur du sorterar kanaler i din nya Philips TV
(VIDEO) Hur du packar upp din Philips TV?
(VIDEO) Hur du snabbt justerar bildinställningarna på din Philips TV.
(VIDEO) Hur du uppdaterar mjukvaran på din Philips TV(via USB).
(VIDÉO) Hur du installerar kanaler på din Philips TV
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten