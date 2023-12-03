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Mer än välutrustad
Den här flerfunktionella Philips USB-C-skärmen ger en prydlig konfiguration. Med en enda kabel kan du visa jämn högupplöst video, överföra data och ladda din bärbara dator. Hörlurshållaren tar kabelhantering till nästa nivå.
5000-serien
40 (visningsyta på 39,53 tum/100,4 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Den här Philips-skärmen har en USB typ-C-anslutning med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla enhet direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda anslutning. Du kan titta på högupplöst video och överföra data med mycket hög hastighet samtidigt som du startar och laddar din kompatibla enhet.
Med integrerad MultiClient-omkopplare kan du styra två separata datorer med en installation av en bildskärm-tangentbord-mus. Med en praktisk knapp kan du snabbt växla mellan olika källor. Smidiga uppställningar som kräver dubbel datorprestanda eller en delad stor bildskärm för att visa två olika datorer.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Verifierad köpare
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Fördelar
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Fördelar
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Nackdelar
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Verifierad köpare
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Fördelar
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Nackdelar
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidens värde är lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE 1976
sRGB-område baserat på CIE 1931
För videoöverföring via USB-C måste din bärbara dator/enhet ha stöd för USB-C DP Alt-läge.
När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.
För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.
Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.
USB-C-strömförsörjningen för den här skärmen är upp till 100 W (normalt 96 W) och maximal strömförsörjning beror på din enhet.
Vid beräkning av energibesparingar från PowerSensor undantas både USB och strömleverans.
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Besök https://www.epeat.net/ för registreringsstatus i ditt land.
Skärmen kan se annorlunda ut än på produktbilderna.