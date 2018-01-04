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Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
Den kraftfulla ljusstrålen ger maximalt med ljus. X-tremeVision gen2 utgör den senaste utvecklingen inom xenon-tekniken. Den enastående ljusprestandan förhöjer körupplevelsen så att du får en tryggare och bekvämare körupplevelse.
Typ av lampa: D3S
1-pack
42 V, 35 W
Xenon X-tremeVision gen2-lamporna är konstruerade med Philips xenon-teknik för maximal prestanda. De ger en längre ljusstråle och upp till 150 % bättre sikt. X-tremeVision gen2-lamporna hjälper dig att se hinder tidigare, vilket gör att du kan reagera i tid. Med förbättrat perifert mörkerseende har du lättare att se faror på sidan av vägen, t.ex. fotgängare eller kommande korsningar. Genom att belysa varje ojämnhet, kurva och risk på vägen klarar de här är strålkastarlamporna även de mest besvärliga körförhållandena och gör de mest krävande förarna nöjda.
Belysningen är en grundläggande del av körupplevelsen. Genom att förbättra kvaliteten på belysningen kan du hjälpa till att förhindra olyckor. Xenon X-tremeVision gen2 förbättrar sikten, så att du kan identifiera hinder och vägskyltar tidigare och förbättra din reaktionstid. Strålkastarlampans spektrala sammansättning är anpassad efter ögonens naturliga färgkänslighet. Med 4800 K färgtemperatur avger den här strålkastaren ett ljus som är skonsamt mot ögonen, vilket gör mörkerkörningen säkrare och mer behaglig.
Det räcker inte att bara ha kraftfulla strålkastarlampor; optisk precision är också viktigt. Xenon X-tremeVision gen2 har den mest exakta böjningen på ljusbågen inom ett område på 150–350 µm. Det innebär att de lyser upp vägen precis där du behöver det, utan att blända mötande bilister.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
MOLLIOLLI
04/01/2018
Suomi
Valoa pimeyteen..
Uudet xenonit palauttivat ajovalot henkiin. Ero vanhoihin oli todella huomattava. Jäin kaipaamaan kaukovalojen osalta tehokkuutta, mutta joutunee hankkimaan lisäkaukovalot tämän vuoksi. Mutta suosittelen ja ovat värisävyltään miellyttävät.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo