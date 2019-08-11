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Utgått
Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Njut av serier, filmer och spel som du älskar med en 4K UHD-TV som får allt innehåll att se suveränt ut. Streama dina favoriter med Android-TV, trådlös anslutning och Ambilight.
108 cm (43 tum) Ambilight-TV
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Gå bortom traditionella TV-program med Google Play Store och Philips appgalleri. Upplev massor med filmer, TV, musik, program och spel online. Mer att älska.
Philips Quad Core-processor möter kraften i Android och ger en spännande spelupplevelse. Med Android TV på TV:n navigerar du bland innehåll, startar appar och spelar upp videor på ett sätt som är snabbt, intuitivt och kul.
Micro Dimming Pro optimerar kontrasten på TV:n utifrån ljusförhållandena i rummet. I kombination med speciell programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner får du otroligt hög kontrast och bildkvalitet för en riktigt verklighetstrogen visning. Dag som natt.
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4.5
av 5
66
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Lahna
11/08/2019
Sverige
Bra produkt, utmärkt bild och funktioner
Krångligt gränssnitt för att starta appar utom Netflix. Sorteringsfunktion eller "favoriter" borde finnas. "Nästa" funktionen är värdelös i dagens utformning. Lokal uppspelning från USB utmärkt.
Den här recensionen skrevs för 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Den här recensionen skrevs för 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
mickerehn
01/08/2019
Sverige
Mycket prisvärd tv med hög upplösning och Ambilight
Jag har haft ett antal olika modeller från Philips tv under åren och nu var det dags att uppgradera till en bättre modell. Denna är prisvärd, bra upplösning, Ambiligt och lätthanterad samt med inbyggd Google Assistent gör den till ett bra val.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 50PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 50PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Leffe507
07/12/2018
Sverige
Verkar fungera bra.
TVn fungerar bra men det är lite svårt att skriva på fjärrkontrollen. Provperioden på Netflix gick inte att få igång men det är nog ett handhavandefel. Jag är inte så teknisk..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
Inbyggd Google Assistant kommer som en programvaruuppdatering för Android TV-apparater 2018.
Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktsidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.