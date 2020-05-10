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Utgått
50PFS5503/12
Tunn Full HD LED-TV
Förbättrad enkelhet levereras till den stora skärmen. Philips 5500 erbjuder full HD-upplösning, klart ljud och en fantastisk bildupplevelse. Det är enkelt att ansluta den och börja njuta av program, filmer och spel.
50 tum
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Vårt nya stavstativ konstruerades för att ändra utrymmet under TV:n där ett traditionellt stativ brukar stå och erbjuda dig en mer uppslukande tittarupplevelse.
Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.
3.7
av 5
23
Recensioner
10/05/2020
Nederland
Verifierad köpare
Philips tv
De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.
Fördelar
10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Datum för användning 2020-04-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Datum för användning 2020-04-10
Egio
23/04/2020
Italia
tecnologia
tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Datum för användning 2019-03-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Datum för användning 2019-03-23
16/04/2020
Italia
Verifierad köpare
ha molte funzioni per me bastano
molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me
Fördelar
bel pannello molto leggero
Nackdelar
nulla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Datum för användning 2019-03-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Datum för användning 2019-03-16
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.