Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Utgått
55PUS8602/12
LED-TV med 4K Quantum som drivs av Android TV
Den revolutionerande Philips 8600-serien använder Quantum Dot-LED-TV med otrolig P5-motor med en svävande soundbar. Omslutande verklighetstrogna bilder och fantastiskt ljud ger dig oemotståndlig glädje och utsökt hantverk.
55 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB utbyggbart
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Med Philips Perfect Color frigörs verklighetstrogen färgrealism med triljoner nyanser. Upplev ett förbluffande brett färgspektrum i kombination med vår mest sofistikerade färgbehandling. Perfect Color är en kombination av 98 % brett färgomfång och 2,250 biljoner färgers färgbehandling, vilket resulterar i bildkvalitet som ser ut som en fönster mot världen.
Ljudteknik i en tunn design. Njut av otroliga höga toner och verklighetstrogna mellantoner från ett antal mikroenheter i en smal högtalarpanel. När det går att höra alla viskningar, steg och golvknarr är det inte svårt att tänka sig hur kraftfulla alla kraschar, smällar och explosioner låter. Och när det gäller basen har inga kompromisser gjorts med strategiskt placerade bakre högtalare för att få djupa och rika toner. En TV som låter lika bra som den ser ut.
Google Play Store och Philips appgalleriet går utöver de klassiska tv-programmen för att ge dig ett stort onlineutbud av filmer, TV, musik, program och spel. 16 GB utbyggbart minne innebär att det finns gott om plats att lagra alla dina favoriter och att installera fler program.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
3.9
av 5
76
Recensioner
ElvisP
05/12/2020
Sverige
Jättebra 4K TV. Fantastiskt pris! Ambilight! 9/10
Väldigt bra LED-LCD-tv från Philips. 65" ger biokänsla, 4K, bra ljusstyrka, bra svärta för att vara en "LED"-TV, ljudet är klart bättre än vad man kan förvänta sig. Snygg samt slimmad design. Ambilight = bara den funktionen är värd någon tusing. 9/10
Fördelar
Se recension
Nackdelar
Att det inte är OLED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8600 series 65PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Datum för användning 2019-12-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8600 series 65PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Datum för användning 2019-12-05
Kelvin
18/09/2018
Sverige
Skit grym tv!
Har haft denna tv i cirka två månader och det är den bästa tven som jag har haft hittills, det ända som kan vara dåligt med den är väl att ibland laggar eller hackar ” Natural motion” vid moment. Om ni vet hur man fixar det vill jag gärna veta, tror det har med att jag tog fel inställningar eller nåt. Dessutom så är ljudet inte så bra, skulle säga att det är bättre om man köper till nåt 5.1 ljudsystem som jag har gjort. Då kommer det låta kanon! Men annars älskar jag denna tv, bilden HDR, ljuset allt! Man blir helt uppsluken när man kollar på den. Rekommenderar väldigt mycket!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Marathonkillen
02/01/2018
Sverige
Bilden är fantastisk med en färgåtergivning som är utsökt!
Myckt bra bild och färgåtergivning. Ljudet är okej. Trådlösa nätverkskortet klarar inte av kanaler högre kanal 36. Det ställer till problem när den skall anslutas trådlöst. Ljudlisten är bra. Snygg design. Lättanvänd och installationen går snabbt och enkelt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
MultiRoom-klient och server stödjer endast kostnadsfria digitala program.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
HDMI-anslutning krävs för soundbar, högtalare och annan ljudenhet.