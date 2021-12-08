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Utgått
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55PUS8602/12
Utgått
Snabbstartguide
Lokaliserad kommersiell broschyr
Ansluta en mus eller ett tangentbord till Philips TV
Vad kan man göra när vågräta eller lodräta ränder syns på TV-apparatens skärm?
Hur ändrar jag bildformatet?
Hur ansluter jag en mus och ett tangentbord till TV-apparaten1?
Vad kan man göra när en mjukvaruuppdatering misslyckas?
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-S-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-C-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-T-signal]
Vad kan man göra när meddelandet "Philips servern hittades ej" kommer fram?
Vad ska jag göra om TV-apparaten inte startar?
Vad ska jag göra när TV-apparaten inte reagerar på den infraröda fjärrkontrollen?
Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning?
Ändra ordning på kanalerna på Philips TV (TPM17.1)
Hur uppdaterar jag TV:ns programvara via internet?
Hur ansluter jag Nintendo Wii?
Hur ansluter jag hemmabiosystemet till TV-apparaten?
Hur använder jag Google Play Store på en Android-TV?
(VIDEO) Hur du delar app innehåll till din Philips TV genom Google Cast
(VIDEO) Hur du ansluter din Philips TV till WiFi
(VIDEO) Hur du sorterar kanaler i din nya Philips TV
(VIDEO) Hur du installerar kanaler på din Philips TV
(VIDEO) Hur du ansluter externa enheter till din Philips TV
(VIDEO) Hur du installerar din nya Philips TV
(VIDEO) Hur du uppdaterar mjukvaran på din Philips TV (via internet)
(VIDEO) Hur du snabbt justerar bildinställningarna på din Philips TV?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten