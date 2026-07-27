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AC0950/10
Renar rum på upp till 65 m²
Luftreningshastighet (CADR) på 250 m³/h
HEPA-filter och aktivt kol-filter
Smart PM2.5-sensor
Snabbare rening i en kompakt och elegant design (1). Med kraftfull filtrering på 250 m³/h (CADR) kan den enkelt hantera utrymmen på upp till 65 m² (2) och kan rena ett rum på 20 m² på mindre än 12 minuter (3).
Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron (4) – mindre än det minsta kända viruset!
Sov ostört med vår innovativa renare. I nattläget körs den på 20,5 dB (5), vilket är tystare än en viskning. Den digitala skärmens ljus dimras, vilket minimerar eventuellt störande ljus.
Recensioner
(1) CADR jämfört med föregångaren Philips AC0850
(2) CADR testat enligt GB/T18801-2022. Lämpligt reningsområde beräknat enligt NRCC-54013-standarden.
(3) Beräknat: rum på 48 m³, CADR på 250 m³/h
(4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um, iUTA
(5) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m
(6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av GMT lab, i turboläget i 1 timme i en provkammare på 30 m³ med influensa (H1N1)
(9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium
(10) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på ett externt laboratorium där apparaten har körts i turboläget i 1 timme i en provkammare med HCOV-229E-virusaerosoler. HCOV-229E är besläktat med SARS-CoV-2, som orsakar covid-19, men det är inte samma sak.
(11) Externt labbtest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 2 timmar.
(12) Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.