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  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design
  • Snabbare rening i en kompakt och elegant design

PureProtect Mini 900 SeriesSmart luftrenare

AC0950/10

Snabbare rening i en kompakt och elegant design
Njut av ren och säker luft hemma med vår kompakta luftrenare. Den tar bort 99,97 % av allergener och föroreningar på bara några minuter samtidigt som den använder minimalt med energi. Dess snygga design och smarta kontroller gör att den passar ditt hem och din livsstil perfekt.
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Fångar effektivt upp allergener och föroreningar

Snabbare rening i en kompakt och elegant design

  • Renar rum på upp till 65 m²

  • Luftreningshastighet (CADR) på 250 m³/h

  • HEPA-filter och aktivt kol-filter

  • Smart PM2.5-sensor

Tar bort föroreningar på under 12 minuter

Tar bort föroreningar på under 12 minuter

Snabbare rening i en kompakt och elegant design (1). Med kraftfull filtrering på 250 m³/h (CADR) kan den enkelt hantera utrymmen på upp till 65 m² (2) och kan rena ett rum på 20 m² på mindre än 12 minuter (3).

HEPA-filtrering i tre lager fångar upp 99,97 % av de allra minsta partiklarna

HEPA-filtrering i tre lager fångar upp 99,97 % av de allra minsta partiklarna

Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron (4) – mindre än det minsta kända viruset!

Ultratyst och inget störande ljus

Ultratyst och inget störande ljus

Sov ostört med vår innovativa renare. I nattläget körs den på 20,5 dB (5), vilket är tystare än en viskning. Den digitala skärmens ljus dimras, vilket minimerar eventuellt störande ljus.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) CADR jämfört med föregångaren Philips AC0850

  2. (2) CADR testat enligt GB/T18801-2022. Lämpligt reningsområde beräknat enligt NRCC-54013-standarden.

  3. (3) Beräknat: rum på 48 m³, CADR på 250 m³/h

  4. (4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um, iUTA

  5. (5) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m

  6. (6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av GMT lab, i turboläget i 1 timme i en provkammare på 30 m³ med influensa (H1N1)

  9. (9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på ett externt laboratorium där apparaten har körts i turboläget i 1 timme i en provkammare med HCOV-229E-virusaerosoler. HCOV-229E är besläktat med SARS-CoV-2, som orsakar covid-19, men det är inte samma sak.

  11. (11) Externt labbtest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 2 timmar.

  12. (12) Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.